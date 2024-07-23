Aston Villa'dan 177 milyon euroluk dev harcama

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Aston Villa, şu ana kadar yaptığı transferlere 177 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Son olarak Everton'dan Amadou Onana'ya 60 milyon euro'ya bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kıran Aston Villa'nın bu sezon ödediği bonservis bedelleri şu şekilde;

Amadou Onana: 60 milyon euro

Ian Maatsen: 44.5 milyon euro

Cameron Archer: 16.5 milyon euro

Jaden Philogene: 16 milyon euro

Samuel Iling-Junior: 14 milyon euro

Lewis Dobbin: 12 milyon euro

Enzo Barrenechea: 8 milyon euro

Ross Barkley: 6 milyon euro

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 4. sırada tamamlayan Aston Villa, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.