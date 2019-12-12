Aston Villa'dan Vida için Beşiktaş'a 10 milyon Euro'luk teklif!

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusunu Dünya Kupası'ndan beri takip eden Aston Villa'nın devre arasında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı ortaya çıktı.

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith'in Vida'yı çok istediği ve yönetimle bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İngiliz kulübünün Vida için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirlenirken, Beşiktaş'ın bu rakama evet diyeceği gelen bilgiler arasında. (Takvim)