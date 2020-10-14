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Spor

ASVEL-Kızılyıldız maçına koronavirüs engeli

THY Euroleague'in 4. haftasında oynanacak ASVEL-Kızılyıldız maçı, ev sahibi ekipte çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

IHA14 Ekim 2020 Çarşamba 17:44 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 17:44
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THY Euroleague’de bir karşılaşma daha koronavirüs sebebiyle iptal edildi. Ligin 4. haftasında oynanması planlanan ASVEL - Kızılyıldız müsabakası ev sahibi takımın korona virüs testi pozitif çıkan oyunculardan dolayı 8 kişilik maç kadrosunu oluşturamaması sonucu ertelendi.

Ayrıca ASVEL’in, Panathinaikos maçı da aynı sebepten dolayı iptal edilmişti.

KIZILYILDIZ AÇIKLAMA YAPTI

Kızılyıldız da ASVEL mücadelesiyle alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, "Sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen ASVEL maçı için üzgünüz. Biz seyahate ve maçı oynamaya tamamen hazırdık ancak oyuncuların ve teknik ekibin sağlığı daha önemli. Spordaki rakiplerimize ve dostlarımıza başarılar diliyoruz. Kısa süre sonra basketbol sahasında tekrar görüşeceğimizi umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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