Asya Kupası'na gidecek Yuto Nagatomo, Galatasaray'da 5 maçı kaçırabilir
Japon yıldız Nagatomo, Asya Kupası’nda finale kadar giderse ligde 3, kupada 2 maç kaçıracak.
Takımın kilit isimlerinden biri olan Yuto Nagatomo'da büyük tehlike kapıda.
Tecrübeli yıldız, Japonya Milli Takımı'yla 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Asya Kupası'na gidecek. Eğer Japonya turnuvada finale kadar giderse Nagatomo, Galatasaray formasıyla 5 maç kaçırmış olacak. Nagatomo'nun kaçıracağı maçlar Boluspor, Ankaragücü, Boluspor, Göztepe ve Alanyaspor.
(Takvim)
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