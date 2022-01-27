Asya'da ilk Dünya Kupası biletini alan takım İran oldu

İran, 2022 FIFA Dünya Kupası'na Asya elemelerinden katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemeleri 3. turunda 6 maç oynandı.
A Grubu'nda İran, sahasında Irak'ı 1-0 yenerek 19 puana yükseldi ve elemelerin bitimine üç hafta kala Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
B Grubu'nda ise Suudi Arabistan konuk ettiği Umman'ı 1-0'lık skorla geçerek liderliğini sürdürdü.
Elemelerin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU
Lübnan-Güney Kore: 0-1
İran-Irak: 1-0
Birleşik Arap Emirlikleri-Suriye: 2-0
B GRUBU
Avustralya-Vietnam: 4-0
Japonya-Çin: 2-0
Suudi Arabistan-Umman: 1-0