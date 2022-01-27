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Spor

Asya'da ilk Dünya Kupası biletini alan takım İran oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'na Asya elemelerinde evinde Irak'ı 1-0 yenen İran, grupta puanını 19'a çıkararak elemelerin bitimine 3 hafta kala Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 22:55 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 22:55
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İran, 2022 FIFA Dünya Kupası'na Asya elemelerinden katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemeleri 3. turunda 6 maç oynandı.

A Grubu'nda İran, sahasında Irak'ı 1-0 yenerek 19 puana yükseldi ve elemelerin bitimine üç hafta kala Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

B Grubu'nda ise Suudi Arabistan konuk ettiği Umman'ı 1-0'lık skorla geçerek liderliğini sürdürdü.

Elemelerin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Lübnan-Güney Kore: 0-1

İran-Irak: 1-0

Birleşik Arap Emirlikleri-Suriye: 2-0

B GRUBU

Avustralya-Vietnam: 4-0

Japonya-Çin: 2-0

Suudi Arabistan-Umman: 1-0

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