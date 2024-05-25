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Spor

Asya'nın en büyüğü Al-Ain oldu!

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al-Ain ile Yokohoma kozlarını paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain, 2-1'in rövanşında Yokohoma'yı 5-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 21:25 - Güncelleme:
Asya'nın en büyüğü Al-Ain oldu!
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Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al-Ain ile Yokohoma karşı karşıya geldi. Al-Ain, Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçta 2-1'in rövanşında Yokohoma'yı 5-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Al-Ain'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 67. dakikalarda Soufiane Rahimi, 33. dakikada penaltıdan Kaku ve 90+1 ve 90+5. dakikalarda Kodjo Laba, Yokohoma'nın golünü 40. dakikada Yan Matheus kaydetti.

Yokohoma'da William Popp 45+10. dakikada bariz gol pozisyonunu engellediği için kırmızı kart gördü.

Hernan Crespo'nun öğrencileri 2003'ten sonra 2. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

  • ŞampiyonlarLigi
  • Al-Ain
  • Yokohoma

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