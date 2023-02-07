İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8305
  • EURO
    20,1882
  • ALTIN
    1133.01
  • BIST100
    4708.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • At yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi
Spor

At yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından yurt içindeki at yarışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

IHA7 Şubat 2023 Salı 12:04 - Güncelleme:
At yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi
ABONE OL

Türkiye Jokey Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremin ardından resmi internet sitesinden, yurt içi at yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğine dair bir açıklama yapıldı. TJK'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle yurt içi at yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Bu süreçte yurt dışı yarışlar üzerine de müşterek bahis kabulü yapılmayacaktır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye Jokey Kulübü
  • At yarışları
  • deprem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.