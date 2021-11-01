Ata Demirer'den Galatasaray paylaşımı! 'Bastonla bile gelse oyuna sokarım''

1 Kasım 2021 Pazartesi 07:58 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 07:58

Ünlü komedyen Ata Demirer, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçın etkili oyuncuları arasında yer alan Marcao ve Sofiane Feghouli ile ilgili övgü dolu tweetler attı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve Galatasaraylılığı ile bilinen Demirer, Kerem Aktürkoğlu'nun golünde harika bir asist yapan Feghouli ile ilgili, 'Bastonla bile gelse sokarım oyuna çıkarmam.' paylaşımını yaptı.

Sergilediği performansla dikkat çeken Brezilyalı stoperle ilgili dikkat çeken bir gönderi paylaşan Demirer, 'Marcao gece tarifesini açtı bu akşam. Şu dakikalarda 23 milyon euro civarı.' notunu düştü.