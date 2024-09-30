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Spor

Atakan Karazor tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı

Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için Almanya'dan A Milli Takım iddiası geldi. Gurbetçi futbplcunun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanacağı öğrenildi.

30 Eylül 2024 Pazartesi 20:22 - Güncelleme:
Atakan Karazor tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı
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Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için Almanya'dan A Milli Takım iddiası geldi.

Sky'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun tercihinin Türkiye olduğu belirtildi.

TFF Yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım oynaması için uygunluk sağlamıştı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Vincenzo Montella'dan davet alması halinde hayali gerçekleşecek.

  • Atakan Karazor
  • Almanya Milli Takımı
  • Türkiye Milli Takımı

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