Atakaş Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, futbolcular taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

HATAYSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hatayspor, bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmaya çıkarken bu maçlardan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 16 puanla 16. sırada yer aldı.