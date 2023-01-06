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Spor

Atakaş Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA6 Ocak 2023 Cuma 19:14 - Güncelleme:
Atakaş Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, futbolcular taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

HATAYSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hatayspor, bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmaya çıkarken bu maçlardan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 16 puanla 16. sırada yer aldı.

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