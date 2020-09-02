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Spor

Atakaş Hatayspor'da Hamza Gür ayrılığı

TFF 1.Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor 3 sezondur forma giyen Hamza Gür ile yollarını ayırdı.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 22:50 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 22:50
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Süper Lig takımlarından Hatayspor, Hamza Gür ile yollarını ayırdı.

Bu sezon Süper Ligde ilk defa mücadele edecek olan Hatayspor, 3 sezondur bordo-beyazlı formayı terleten Hamza Gür’le yollarını ayırdı. Tecrübeli forvetle yollarını ayıran kulüpten yapılan açıklamada, "Üç sezondur Atakaş Hatayspor’umuzun formasını terleten, armamıza yakışır şekilde mücadele eden, takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Hamza Gür ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hamza Gür’e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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