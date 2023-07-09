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Spor

Atakaş Hatayspor'un rakibi Hull City

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 19.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek.

9 Temmuz 2023 Pazar 01:52 - Güncelleme:
Atakaş Hatayspor'un rakibi Hull City
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Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e karşı oynayacak.

Deprem felaketinin ardından ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, ilk maçına Hull City karşısında çıkıyor.

Bordo beyazlı takım, yeni sezon öncesi ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yle dostluk maçında karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak karşılaşma TV8'den yayınlanıren maçın tüm bilet gelirleri ise Hatayspor'a ait olacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kazanmıştı.

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