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Spor

Atalanta 1 puanı 90+3'te kurtardı

Atalanta, İtalya Serie A'nın 16. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Spezia ile 2-2 berabere kaldı.

4 Ocak 2023 Çarşamba 18:43 - Güncelleme:
Atalanta 1 puanı 90+3'te kurtardı
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Serie A'nın 16. haftasında Luca Gotti'nin ekibi Spezia ile Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta karşı karşıya geldi.

Alberto Picco Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken ev sahibi ekibin golleri; 8. dakikada Emanuel Gyasi ve 31. dakikada M'Bala N'Zola'dan geldi. Konuk ekip Atalanta'ya beraberliği getiren goller ise 77. dakikada Rasmus Höjlund 90+3'de Mario Pasalic'ten geldi.

MERİH DEMİRAL KADRODA YOK

Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Atalanta 28 puana ulaşırken, Spezia 14 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Bologna ile karşılaşırken, Spezia

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