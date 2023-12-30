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Spor

Atalanta 3 puanı 1 golle aldı

Atalanta, Serie A'nın 18. haftasında evinde konuk ettiği Lecce'yi 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 16:38 - Güncelleme:
Atalanta 3 puanı 1 golle aldı
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İtalya Serie A 18. hafta maçında Atalanta, sahasında Lecce ile karşılaştı.

Gewiss Stadium'da oynanan maçı Atalanta 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

Atalanta, bu sonuçla Bologna mağlubiyeti sonrası moral buldu. Gasperini'nin öğrencileri bu sezonki 9. galibiyetini aldı. Lecce ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Atalanta bu skorla 29 puana yükseldi. Lecce 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Roma deplasmanına gidecek. Lecce ise Cagliari'yi ağırlayacak.

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