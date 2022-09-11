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Spor

Atalanta evinde 1 puana razı oldu

Atalanta, İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Cremonese ile 1-1 berabere kalarak puanını 14 yaptı.

DHA11 Eylül 2022 Pazar 18:09 - Güncelleme:
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İtalya Serie A'nın 6'ıncı haftasında Atalanta, konuk ettiği Cremonese ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımda forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 74'üncü dakikada takımının tek golüne imza attı.

Atalanta, İtalya Serie A 6'ncı hafta mücadelesinde Cremonese ekibini ağırladı. Atalanta'da 90 dakika forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, 74'üncü dakikada attığı kafa golü ile skoru 1-0 getirdi. Bu golden 4 dakika sonra ise konuk takımdan Emanuele Valeri skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 2'nci beraberliğini alan Atalanta, 7'nci haftada 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek.

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