Atalanta, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Transfer dönemi bitmeden savunmasına takviye yapmak isteyen Atalanta, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi.

Tuttoatalanta'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak istiyor.

SERIE A TECRÜBESİ HAREKETE GEÇİRDİ

Haberde daha önce Udinese forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun Serie A tecrübesinin olmasının Atalanta'nın oyuncu için harekete geçmesini sağladığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN KARARI

Öte yandan cazip bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin oyuncuyu bırakabileceği de yazıldı.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin de transferini istediği oyuncu için Atalanta'nın temaslarını hızlandıracağı vurgulandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Fenerbahçe'nin Udinese'den 8.3 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, 23 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.