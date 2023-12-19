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Spor

Atalanta, ikinci devrede 3 puanı aldı!

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Atalanta, evinde Salernitana'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-1 kazandı.

19 Aralık 2023 Salı 00:49 - Güncelleme:
Atalanta, ikinci devrede 3 puanı aldı!
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İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Atalanta sahasında konuk ettiği Salernitana'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etti.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Luis Muriel, 52. dakikada Mario Pasalic, 83 dakikada Charles De Ketelaere ve 89. dakikada Aleksei Miranchuk, Salernitana'nın golünü 10. dakikada Lorenzo Pirola kaydetti.

Atalanta aldığı bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken, Salernitana ise 8 puanla ligin son sırasında kaldı.

Atalanta bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Bologna'ya konuk olurken, Salernitana sahasında Milan'ı konuk edecek.

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