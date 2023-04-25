Atalanta, Jose Mourinho'nun Roma'sını yıktı

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile Jose Mourinho'nun yönetimindeki Roma karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atalanta 3-1 kazanırken goller; 39. dakikada Mario Pasalic, 74. dakikada Rafael Toloi ve 84. dakikada Teun Koopmeiners'ten geldi. Konuk ekip Roma'nın tek golü ise 83. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Atalanta oyuncusu Merih Demiral 82. dakikada Maehle'nin yerine oyuna girerken, Roma'da forma giyen Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Roma 56 puanda kalırken, Atalanta 52 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Torino ile karşılaşırken, Roma evinde Milan'ı konuk edecek.