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Atalanta maçını yerinde takip eden Volkan Demirel, Simon Kjaer'le görüştü

Ersun Yanal’ın yardımcısı Volkan Demirel, Sampdoria-Atalanta maçını izledi. Atalanta’da kiralık oynayan ve forma şansı bulamayan Kjaer’le görüştü. İtalyan basını oyuncunun İstanbul’a dönmek istediğini duyurdu.

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MİLLİ arada İtalya’ya giden Ersun Yanal’ın yardımcısı Volkan Demirel’in Sampdoria-Atalanta maçını izlediğini duyuran İtalyan basını, bunun transfer amaçlı bir takip olduğunu bildirdi. Bunun izlemeye değer bir maç olmadığını vurgulayan İtalyanlar, Volkan Demirel’in tribünde bulunma nedeninin Kjaer’i yeniden İstanbul’a götürmek olduğunu da öne sürdü. Bu maçın Fenerbahçe’nin ilgisini çekmesinin temel sebebinin Kjaer olduğu da belirtilen haberde, “Türk kulübü Volkan Demirel’i, bu oyuncuyu takip için gönderdi. Fenerbahçe bir süredir onunla temasta” bilgisi paylaşıldı. Simon Kjaer’in Volkan Demirel’in not defterinde yer almasının kesin olduğu belirtilen haberde, onun Danimarka Milli Takımı’ndan partneri Zanka ile buluşmasının Fenerbahçe açısından olumlu olacağı da vurgulandı.

5 MAÇTA 291 DAKiKA ŞANS BULDU

Sevilla’nın sezon başında Atalanta’ya kiralık gönderdiği Kjaer’in bu maçta forma şansı bulamadığı, bu yüzden Volkan’ın onun son durumunu görme şansı yakalayamadığı da belirtildi. İspanyol basını ise Kjaer’in, Volkan’la İtalya’da görüştüğünü bildirdi. Buluşmada Kjaer’in, “İstanbul’u özledim. Fenerbahçe’ye dönmek benim için harika olur” dediği de belirtildi. Sevilla’yla 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan Simon Kjaer’in, bu sezon sonuna kadar Atalanta ile kiralık sözleşmesi bulunuyor. Ancak burada fazla oynama şansı bulamadığı için Atalanta, Ocak’ta ayrılmasına izin verebilir. Kjaer şu ana kadar Seri A’da 5 maçta sadece 291 dakika forma şansı bulabildi.

FENER’DE ALTIN DÖNEM

F.BAHÇE’DE 88 maça çıkan 30 yaşındaki Simon Kjaer, kariyerinin en parlak günlerini geçirdi. Burada 5 gol ve 1 asistle skor gücüne de katkıda bulunan Danimarkalı oyuncu, 10 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla’ya satıldı. Başarılı stoper, İspanyol ekibinde umduğunu bulamadı ve bu sezon başında İtalya’ya kiraya gönderildi.

(Akşam)

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