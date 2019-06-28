Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifl er dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın geçtiğimiz ocak ayında Portekiz’in Chaves kulübünden 4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Marcao için İtalya’dan çok ciddi bir teklif geldi. Kısa sürede sergilediği performansla alkış toplayan Brezilyalı stoper için Atalanta yetkilileri Türkiye’ye geliyor.

4 MİLYONA TRANSFER EDİLMİŞTİ

İtalyan basınından TuttoMercato’da yer alan habere göre; Atalanta, Türkiye’ye gelerek G.Saraylı idarecilerle görüşecek. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Atalanta’nın kadrosunu güçlendirmek istediği ve Marcao’yu hedef aldığı belirtildi. İtalyan ekibinin, genç stoper için Sarı-Kırmızılılar’a 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. G.Saray, Marcao’yu geçtiğimiz ocak ayında Portekiz’in Chaves kulübünden 4 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Marcao, 65 yaşındaki Fatih Terim’in son keşfi olarak da sunuldu.

(Akşam)