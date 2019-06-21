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Atalanta, Marcao için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Portekiz Ligi’nde geçen sezon küme düşen Chaves’ten 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Marcao, sergilediği futbolla kısa süre içerisinde Avrupa'yı peşine taktı. Galatasaray’a kısa sürede uyum sağlayan ve Luyindama ile birlikte takımın vazgeçilmezleri arasına giren Marcao'ya ilk ciddi teklif Serie A ekiplerinden Atalanta'dan geliyor.

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Uzun zamandır takipteler

Atalanta'nın transfer komitesi, transfer listelerinde 1 numarada yer alan Brezilyalı stoperi uzun zamandır takip ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 22 yaşındaki futbolcuyu canlı canlı takip eden Çizme ekibinin yöneticileri, Brezilyalı stoperin geriden oyun kurması, hamle zamanlaması ve hava hakimiyetindeki başarısına hayran kaldılar.

Galatasaray'ın beklentisi en az 15 milyon Euro

Brezilya basını, eylül ayından itibaren Marcao'nun milli takım kadrosunda olacağını iddia etmişti. Gelecek vaat eden savunma oyuncularının başında gelen Marcao için Galatasaray yönetiminin beklentisi 15 milyon Euro. Brezilyalı stoperin sol ayaklı olması ve geriden oyun kurabilmesi değerini daha da artırırken, Galatasaray Marcao'ya sadece değerini bulması halinde transfer izni verecek.

4 milyon Euro eleştirilmişti...

Galatasaray scout ekibinin başında bulunan Emre Utkucan, Marcao'nun Galatasaray'a transfer olmasındaki 1 numaralı etken. 2014 yılında Galatasaray'da scout şefi olarak göreve başlayan Emre Utkucan, kulübün olanakları doğrultusunda yapılan genç transferlerde etkili oldu. Birçok oyuncuyu izleyen Utkucan ve ekibi, devre arasında yapılan Marcao-Luyindama ikilisinin kadroya katılmasına başrol oynadı. Marcao, performansıyla adeta parmak ısırttı. Brezilyalı oyuncu için 4 milyon euro ödenmesini eleştirenler, Marcao'nun başarılı çizgisiyle pişman oldu.

800 bin Euro kazanıyor

Devre arasında transfer olduğu Galatasaray’la kısa sürede iki kupa birden kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Marcao, Spor Toto Süper Lig'de 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maça çıktı. Galatasaray'dan 800 bin Euro kazanan başarılı stoperin, 2021-2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)

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