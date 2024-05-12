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Spor

Atalanta, sahasında Roma'ya şans tanımadı

Atalanta, Serie A'nın 36. haftasında konuk ettiği Roma'yı 2-1 mağlup ederek puanını 63'e yükseltti.

12 Mayıs 2024 Pazar 23:50 - Güncelleme:
Atalanta, sahasında Roma'ya şans tanımadı
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İtalya Serie A'nın 36. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta evinde Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma'yı 2-1 mağlup etti.

Gewiss Stadı'nda oynanan maçta Atalanta'nın gollerini 18 ve 20. dakikalarda Charles De Ketelaere kaydederken, Roma'nın tek golünü 66. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini kaydetti.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Avrupa kupalarına katılma açısından çok önemli olarak görülen maçın ardından Atalanta puanını 63'e yükseltirken, Roma 60 puanda kaldı. Atalanta, sezonu 5. sırada bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Lecce ile karşılaşırken, Roma sahasında Genoa'yı kontrol edecek.

PUAN DURUMU

5- Atalanta (63) - Bir maçı eksik

6- Roma (60)

7- Lazio (59)

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