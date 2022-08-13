Atalanta, Sampdoria'yı 2 golle yıktı

Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde Atalanta, deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi.
Atalanta, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rafael Toloi ve 90. dakikada Ademola Lookman kaydetti.
Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Atalanta, ilk haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Sampdoria lige puansız başladı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, Milan ile karşılaşacak. Sampdoria, Salernitana deplasmanına gidecek.