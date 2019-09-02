Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, daha önce Fenerbahçe'de de oynayan ve son olarak Sevilla forması giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kjaer, 2015 yılında Lille'den Fenerbahçe'ye 7.6 Milyon Euro'ya gelmişti. Tecrübeli stoper, Temmuz 2017'de ise 12 Milyon Euro'ya Sevilla'nın yolunu tutmuştu.