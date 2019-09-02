Atalanta, Simon Kjaer'i kiraladı
Daha önce Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Martin Skrtel ile anlaşan ancak daha sonra oyuncunun fiziksel yetersizliği sebebiyle sözleşmeyi fesheden Atalanta, yine eski bir Fenerbahçeli stoperle anlaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, daha önce Fenerbahçe'de de oynayan ve son olarak Sevilla forması giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kjaer, 2015 yılında Lille'den Fenerbahçe'ye 7.6 Milyon Euro'ya gelmişti. Tecrübeli stoper, Temmuz 2017'de ise 12 Milyon Euro'ya Sevilla'nın yolunu tutmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.