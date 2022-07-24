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Spor

Atalanta'dan Nuno Tavares hamlesi

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın Nuno Tavares için Arsenal'e kiralama teklifi yaptığı ileri sürüldü.

24 Temmuz 2022 Pazar 18:13 - Güncelleme:
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Arsenal, Manchester City'den Oleksandr Zinchenko'yu transfer etmesinin ardından yeni sezonda kadroda düşünmediği Nuno Tavares'i takımdan göndermeye karar verdi.

Forma şansı azalan Nuno Tavares'in de olumlu baktığı bu karar sonrası, Atalanta oyuncu için kiralama teklifi yaptı. Transferde satın alma opsiyonu bulunmazken, tarafların kısa sürede anlaşarak transferi sonuçlandırması bekleniyor.

NUNO TAVARES KİMDİR?

Nuno Albertino Varela Tavares, defans pozisyonunda görev yapan Portekizli futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2018 yılında Benfica B takımında başladı.

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