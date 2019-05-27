28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,058
  • 6,7873
  • 250.339
  • 86.669
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi biletini kapması Galatasaray'ı sevindirdi

İtalya Serie A'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atalanta dün Sassuolo'yu 3-1 mağlup ederek ligi ilk 4'te tamamladı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazandı. İtalyan ekibinin katsayı sıralamasında sarı-kırmızılıların gerisinde olmasından dolayı Galatasaray'ın kasasına 1.1 milyon Euro girecek.

(Sabah)

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuzey Irak'ta PKK'ya ait hedefler vuruldu

Kuzey Irak'ta PKK'ya ait hedefler vuruldu

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

AP seçimlerinde göçmen karşıtı aşırı sağcı partiler kazandı

AP seçimlerinde göçmen karşıtı aşırı sağcı partiler kazandı

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi AK Parti’ye katıldılar

2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi AK Parti’ye katıldılar

Düğmeye basıldı: Ağır cezalar geliyor

Düğmeye basıldı: Ağır cezalar geliyor

Bakan Dönmez hayalini açıkladı

Bakan Dönmez hayalini açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Yargıtay'dan kredi masraflarına ilişkin flaş karar!

Yargıtay'dan kredi masraflarına ilişkin flaş karar!

Giriş ve çıkışlar abluka altına alındı! Bin polisle dev operasyon

Giriş ve çıkışlar abluka altına alındı! Bin polisle dev operasyon

Belgeselde izledi, karar verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Belgeselde izledi, karar verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA