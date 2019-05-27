Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi biletini kapması Galatasaray'ı sevindirdi
İtalya Serie A'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.
Atalanta dün Sassuolo'yu 3-1 mağlup ederek ligi ilk 4'te tamamladı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazandı. İtalyan ekibinin katsayı sıralamasında sarı-kırmızılıların gerisinde olmasından dolayı Galatasaray'ın kasasına 1.1 milyon Euro girecek.
(Sabah)
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