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Spor

Atalanta'ya ırkçı tezahürat cezası

Serie A ekibi Atalanta, Juventus ile oynadıkları maçta taraftarlarının Juventuslu Dusan Vlahovic'e yaptığı ırkçı tezahürat sebebiyie ceza aldı. Serie A Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre Atalanta'nın kuzey kale arkası tribününden yapılan ırkçı tezahüratlar sebebiyle bu tribüne 1 maç kapatma cezası verdi.

AA9 Mayıs 2023 Salı 14:47 - Güncelleme:
Atalanta'ya ırkçı tezahürat cezası
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, son oynadıkları Juventus karşılaşmasında taraftarlarının konuk ekibin Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'e yönelik ırkçı tezahüratları sebebiyle bir maç tribün kapama cezası aldı.

Serie A Yönetimi'nden yapılan açıklamada, sportif ceza işlerine bakan spor yargıcı Gerardo Matrandrea, 34. haftada oynanan ve konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren Atalanta-Juventus maçındaki tribün hadiselerine ilişkin kararını duyurdu.

Atalanta taraftarlarının bulunduğu kuzey kale arkası tribününden Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'e yönelik aşağılayıcı, ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar sebebiyle bu tribüne 1 maç kapatma cezası verildi.

Ev sahibi taraftarların maç boyunca Vlahovic'e "Sen bir çingenesin" şeklinde bağırdıkları basına yansımış ve gündem yaratmıştı.

Söz konusu maçta Juventus, Atalanta'yı 56. dakikada Samuel Iling Junior ve 90+8.dakikada Vlahovic'in golleriyle 2-0 yenmişti.

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