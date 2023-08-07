Atalanta, Gianluca Scamacca transferini açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Gianluca Scamacca'nın transferini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Atalanta, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için West Ham United'a 25 milyon euro ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euro da bonus maddesi yer alıyor.

Sassuolo'dan geçen yıl West Ham nited'a transfer olan Scamacca, İngiliz ekibinde beklentilerin altında kaldı. 24 yaşındaki futbolcu, West Ham'da geçen yıl 27 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı.