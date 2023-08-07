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Spor

Atalanta, Gianluca Scamacca transferini açıkladı

Atalanta, West Ham United'dan İtalyan hücum oyuncusu Gianluca Scamacca'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 19:48 - Güncelleme:
Atalanta, Gianluca Scamacca transferini açıkladı
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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Gianluca Scamacca'nın transferini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Atalanta, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için West Ham United'a 25 milyon euro ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euro da bonus maddesi yer alıyor.

Sassuolo'dan geçen yıl West Ham nited'a transfer olan Scamacca, İngiliz ekibinde beklentilerin altında kaldı. 24 yaşındaki futbolcu, West Ham'da geçen yıl 27 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı.

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