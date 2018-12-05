Atalay Babacan'dan dikkat çeken paylaşım
Keçiörengücü'ne attığı golle dikkat çeken Atalay Babacan'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çeken.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederken gollerden biri genç futbolcu Atalay Babacan'dan geldi.
Genç futbolcu maçın ardından yaptığı paylaşımda, "'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın' bestesini söylediğin takım için sahaya çıktığın ilk maçta ilk golünü atmak... Tek söyleyebileceğim, şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.
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