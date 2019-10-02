Yenileme çalışmaları devam eden Atatürk Olimpiyat Stadı’nın son durumu havadan görüntülendi. Çalışmalar kapsamında çim sahanın yanında bulunan atletizm pisti tamamen kaldırıldı. İnşaat makineleri ve kamyonlar ise hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde stat zemininde çalışmalardan dolayı sadece yeşil sahanın kaldığı görülüyor.

EURO 2024 kataloğunda belirtilen bilgilere göre; İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, kapasitesinin de 92 bin 208'e yükseltileceği öğrenildi.