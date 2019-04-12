Ateşleyici güç Valbuena

FENERBAHÇE’NİN O. Lyon’dan transfer ettiği Mathie Valbuena, her ne kadar camia tarafından bugüne kadar beklenen performansı ortaya koyamasa da sonradan girdiği maçlardaki katkısıyla ön plana çıktı. Fransız star, Sarı-Lacivertliler’de Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman ve son olarak Ersun Yanal tarafından da genellikle ilk 11’de tercih edilmedi. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk olarak Kadıköy’deki Beşiktaş derbisinde 62’de Fener 1-0 mağlup durumdayken Aatıf’in yerine sahaya sürülürken, takımını ateşledi ve 71’de Ayew’in takımına kazandırdığı beraberlik golünde pay sahibi oldu. Mathieu Valbuena, 11’de başladığı deplasmanda 2-2 biten Galatasaray derbisine ise gol ve asisti ile damga vurdu. 66’da skoru 2-1’e getiren golü atıp, 72’de Jailson’un 2-2’yi getiren golünün pasını veren Valbuena, 3-3’lük Beşiktaş derbisinde de Fener 3-0 gerideyken 46’da girdi. 61’de Sadık’ın skoru 3-2’ye getiren golünün asistini yapan Fransız oyuncu, üç derbide de Fenerbahçe’nin yenilmemesinde önemli rol oynadı. Valbuena’nın bu kez 11’de başlaması bekleniyor.