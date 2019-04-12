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Ateşleyici güç Valbuena

34 yaşındaki Fransız yıldız, bu sezon iki Beşiktaş ve deplasmandaki G.Saray derbilerinde sonradan oyuna girdi, asist ve performansıyla takımı ateşleyerek alınan beraberliklerde pay sahibi oldu.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’NİN O. Lyon’dan transfer ettiği Mathie Valbuena, her ne kadar camia tarafından bugüne kadar beklenen performansı ortaya koyamasa da sonradan girdiği maçlardaki katkısıyla ön plana çıktı. Fransız star, Sarı-Lacivertliler’de Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman ve son olarak Ersun Yanal tarafından da genellikle ilk 11’de tercih edilmedi. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk olarak Kadıköy’deki Beşiktaş derbisinde 62’de Fener 1-0 mağlup durumdayken Aatıf’in yerine sahaya sürülürken, takımını ateşledi ve 71’de Ayew’in takımına kazandırdığı beraberlik golünde pay sahibi oldu. Mathieu Valbuena, 11’de başladığı deplasmanda 2-2 biten Galatasaray derbisine ise gol ve asisti ile damga vurdu. 66’da skoru 2-1’e getiren golü atıp, 72’de Jailson’un 2-2’yi getiren golünün pasını veren Valbuena, 3-3’lük Beşiktaş derbisinde de Fener 3-0 gerideyken 46’da girdi. 61’de Sadık’ın skoru 3-2’ye getiren golünün asistini yapan Fransız oyuncu, üç derbide de Fenerbahçe’nin yenilmemesinde önemli rol oynadı. Valbuena’nın bu kez 11’de başlaması bekleniyor.

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