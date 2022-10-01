Athletic Bilbao, Almeira'yı farklı yendi

La Liga'nın 7. hafta açılış maçında Athletic Bilbao, sahasında Almeria'yı ağırladı.

San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Athletic Bilbao 4-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı.

Maçın 10. dakikasında Nico Williams'ın asistinde ağabeyi Inaki Williams takımını öne geçirdi, 17'de Sancet'in golüyle Bilbao ekibi ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

50ç dakikada bu kez Inaki Williams'ın asistinde kardeşi Nico Williams skoru 3-0 yaparken 86'da Vesga penaltıdan skoru 4-0'a getirdi ve maç sona erdi.

Bu sonuçla Athletic Bilbao 16 puana yükselirken Almeria ise 4 puanda kaldı.