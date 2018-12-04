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Athletic Bilbao Eduardo Berizzo'ya güle güle dedi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Athletic Bilbao'da Arjantinli teknik direktör Eduardo Berizzo ile yollar ayrıldı.

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Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Berizzo'nun görevine son verildiği ve teknik direktörlüğe B takımını çalıştıran İspanyol Gaizka Garitano'nun getirildiği belirtildi.

Sezon başında göreve gelen Berizzo yönetiminde La Liga'da bir galibiyet alabilen Bilbao ekibi, 14 hafta sonunda topladığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor.

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