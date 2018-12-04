Athletic Bilbao Eduardo Berizzo'ya güle güle dedi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Athletic Bilbao'da Arjantinli teknik direktör Eduardo Berizzo ile yollar ayrıldı.
Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Berizzo'nun görevine son verildiği ve teknik direktörlüğe B takımını çalıştıran İspanyol Gaizka Garitano'nun getirildiği belirtildi.
Sezon başında göreve gelen Berizzo yönetiminde La Liga'da bir galibiyet alabilen Bilbao ekibi, 14 hafta sonunda topladığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor.
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