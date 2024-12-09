İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2024 Pazartesi / 8 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8229
  • EURO
    36,795
  • ALTIN
    2970.76
  • BIST100
    10243.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Athletic Bilbao Kadıköy'e formda geliyor
Spor

Athletic Bilbao Kadıköy'e formda geliyor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nin 6. haftasında rakibi olacak İspanyol ekibi Athletic Bilbao arka arkaya 5 galibiyet almış bir şekilde Kadıköy'e gelecek.

9 Aralık 2024 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Athletic Bilbao Kadıköy'e formda geliyor
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Athletic Bilbao, maç öncesi yakaladığı formuyla dikkat çekiyor.

La Liga ve Avrupa Ligi'nde arka arkaya 5 galibiyeti bulunan İspanyol temsilcisi, son yenilgisini ise 6 Ekim'de Girona deplasmanında aldı.

Girona maçının ardından çıktığı 11 maçta mağlubiyet yaşamayan Ernesto Valverde'nin ekibi, bu sürede 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.