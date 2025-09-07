İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Athletic Bilbao tarihine geçecek transfer: Efe Korkut

Athletic Bilbao, Efe Korkut'u kadrosuna katarak tarihinde ilk kez bir Türk futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

7 Eylül 2025 Pazar 15:52
Athletic Bilbao tarihine geçecek transfer: Efe Korkut
Athletic Bilbao, köklü transfer politikasıyla bilinen futbol dünyasının en özel kulüplerinden biri olarak, tarihinde ilk kez bir Türk futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, La Liga ekibi, Stuttgart'ın orta sahasında forma giyen Efe Korkut transferinde sona yaklaştı.

San Sebastian doğumlu olan 19 yaşındaki futbolcu, bir dönem Real Sociedad altyapısında da forma giymişti. Efe Korkut, aynı zamanda Türkiye'de uzun yıllar futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış Tayfun Korkut'un oğlu.

ATHLETIC BILBAO'YA İLK TÜRK

Bilbao kulübünün bu hamlesi, transfer politikası açısından da dikkat çekiyor. Athletic Bilbao, 1912'den bu yana yalnızca Bask Bölgesi'nde doğan ya da yetişen oyuncuları transfer etmesiyle biliniyor.

Bu kural, kulübün futbol dünyasında farklı bir konumda olmasını sağlarken, Efe Korkut'un doğum yeri sayesinde transfer kriterlerini karşılaması ona kırmızı-beyazlı formanın kapılarını açtı.

Bu gelişmeyle birlikte, Efe Korkut'un transferi gerçekleşirse, Athletic Bilbao tarihinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Efe Korkut, geçtiğimiz sezonda Stuttgart U19 formasıyla 31 maça çıkarken 7 gol 8 asist yaptı.

