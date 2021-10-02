Athletic Bilbao'lu Inaki Williams, La Liga'da tarihe geçti

Fanatik 2 Ekim 2021 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 00:52

Athletic Bilbao'lu Inaki Williams tarihe geçti. Bilbao'nun, La Liga'nın 8. haftasında Alaves'i 1-0 yendiği maçta 11'de sahaya çıkan İspanyol oyuncu üst üste tam 203. lig maçına çıktı.

Fanatik'in haberine göre 2016'dan bu yana bir lig karşılaşması dahi kaçırmayan 27 yaşındaki hücumcu, 1986-1992 yılları arasında fire vermeden 202 lig sınavında görev yapan Real Sociedad'lı Jon Andoni Larrañaga'yı geçerek bu alanda zirveye yerleşti.

20 Nisan 2016'da başladı

İnaki Williams'ın bu maratonu 20 Nisan 2016'da Atletico Madrid mücadelesiyle başladı ve bugün oynanan Alaves maçıyla devam etti.

Tecrübeli oyuncu, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında her maçta oynarken, bu sezon da henüz fire vermedi.

Williams Athletic Bilbao formasıyla toplamda 303 maça çıkarken, 69 kez rakip fileleri sarstı ve 41 kez asist yaptı.