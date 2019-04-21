Atiba, Beşiktaş'tan 1 yıllık daha mukavele istedi

İlerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla gençlere taş çıkaran Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, yeni sezonda da futbola devam etmeyi planlıyor.

36 yaşındaki orta sahanın, kendini fiziksel olarak iyi hissettiği ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasını istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımla bu sezon 21 Süper Lig maçında sahaya çıkan ve 4 gol, 1 asiste imza atan tecrübeli yıldızın bu kararını önümüzdeki günlerde yönetime ileteceği belirtildi.

(Sabah)