14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Atiba, Beşiktaş'tan 1 yıllık daha mukavele istedi

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, yeni sezonda da futbola devam etmeyi planlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla gençlere taş çıkaran Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, yeni sezonda da futbola devam etmeyi planlıyor.
 
36 yaşındaki orta sahanın, kendini fiziksel olarak iyi hissettiği ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasını istediği öğrenildi.
 
Siyah-beyazlı takımla bu sezon 21 Süper Lig maçında sahaya çıkan ve 4 gol, 1 asiste imza atan tecrübeli yıldızın bu kararını önümüzdeki günlerde yönetime ileteceği belirtildi.
 
(Sabah)
 

Bakan Akar´dan Atina´ya mesaj: Anlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Prens tarihe geçti

Prens tarihe geçti

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

Terör örgütüne darbe! 9 tane daha imha edildi

Terör örgütüne darbe! 9 tane daha imha edildi

Trump’ın vergi duvarı Türk bölgesi ile aşılacak

Trump’ın vergi duvarı Türk bölgesi ile aşılacak

Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sebze meyve fiyatları ile ilgili önemli açıklama!

Sebze meyve fiyatları ile ilgili önemli açıklama!

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...
 

POPÜLER HABERLER

Sri Lanka’da kilise ve otellere eş zamanlı patlamalar: 138 ölü, 400 yaralı

Sri Lanka’da kilise ve otellere eş zamanlı patlamalar: 138 ölü, 400 yaralı

Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri

Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri

Görme engelli Japon'dan bir ilk!

Görme engelli Japon'dan bir ilk!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA