Atiba bu akşam forma giyerse 157. lig maçına çıkacak

Kartal’ın başarılı orta sahası Atiba Hutchinson, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında rekor için forma bekleyecek. Kanadalı futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Beşiktaş’ın Süper Lig’de en çok görev alan yabancı oyuncusu unvanını eline geçirecek.

Siyah-beyazlı takımda 6. yılını geçiren 35 yaşındaki Atiba bugün şans bulursa 157. lig maçına çıkacak ve Tomas Sivok’la paylaştığı Beşiktaş’ın ligde en çok forma giyen yabancı futbolcusu rekorunun tek sahibi olacak. Sivok, Beşiktaş’ta 2008 yılından itibaren 156 lig maçında forma giyerek, adını kulüp tarihine yazdırmıştı.

Beşiktaş forması altında 2 kez şampiyonluk yaşayan Atiba, geride kalan 156 lig maçında 8 gol attı. Defansif orta saha pozisyonunda görev yapmasına rağmen sadece 11 kez sarı kart gören Kanadalı futbolcu, 2 kez de kırmızı kart gördü.