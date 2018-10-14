Atiba Huıtchinson: Türkiye'deki en önemli derbi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Kanada basınına verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki futbolcu, Türkiye'deki derbiler hakkında konuşurken ''Fenerbahçe - Galatasaray derbisi biraz farkla en önemli derbi gibi gözüküyor. Ancak Fenerbahçe - Beşiktaş çekişmesi de son yıllarda çok arttı. İlk transfer olduğum zaman bana Fenerbahçe'yi yenmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmışlardı. Derbilerdeki atmosfer inanılmaz oluyor. Bizim stadyumda da öyle, onlarınkinde de öyle. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 14 yıldır yenemiyor. Çok uzun zaman geçti. Kötü bir maç oynasak bile kazansak taraftarlarımız çok mutlu olacak.'' sözlerini kullandı.

''GELECEK SEZON MİLLİ TAKIM'I BIRAKACAĞIM''

Kanada Milli Takımı'ndan emekli olmayı düşündüğünü söyleyen Atiba, ''Kanada için oynamaktan her zaman zevk almışımdır. Burada takım arkadaşlarıma liderlik yapmak istiyorum. Gelecek sene düzenlenecek Orta Amerika Kupası'ndan sonra milli takımı bırakmayı düşünüyorum. Bu benim son turnuvam olacak.'' dedi.

''KARİYERİMİ BEŞİKTAŞ'TA BİTİREBİLİRİM''

Futbol kariyerini Beşiktaş'ta bitirebileceğini de vurgulayan Kanadalı futbolcu, ''Yazın MLS takımlarının ilgisi oldu ancak ciddi bir teklif gelmedi. Eğer bu sezon sonu Türkiye'de kendimi iyi hissedersem bir sezon daha oynamak istiyorum. Açık söylemek gerekirse Beşiktaş bana çok şey verdi. Bu kulübe hayranlık duyuyorum. Türkiye ve Beşiktaş benim ikinci evim gibi. Aklımda futbolu burada bitirmek var. Türkiye harika bir yer. Kültürü mükemmel. 3 çocuğum da burada doğdu ve eşim buraya bayılıyor. O da ayrılmak istemeyecektir. Bizim evimiz burası.'' diye konuştu.

''ÇOK ETKİLEYİCİ BİR OYUNCU...''

Bayern Münih'e transfer olan Kanada'nın 17 yaşındaki yeni yıldızı Alphonso Davies hakkında da konuşan Hutchinson, ''Çok etkileyici bir oyuncu. Televizyonda izlerken çok heyecan veriyordu. Onunla birlikte antrenman yapınca ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu gördüm. Ülke için çok heyecan verici. Bu takımdan çok ümitliyim. Artık oyuncularımız Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyebiliyor. Uzun zamandır görmek istediğimiz bir şey.'' dedi.

(Sporx)