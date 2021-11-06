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Spor

Atiba Hutchinson: Düzeltmemiz gereken şeyler var

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Kasım 2021 Cumartesi 21:38 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 21:38
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Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş deplsmanında 2-1'lik skorla kazandı.

Siyah beyazlılarda Atiba Hutchinson maçın ardından açıklamalar yaptı.

Atiba, "Çok üzücü bir sonuç. İyi bir performans göstermek istedik. Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık ama en iyi günümüzde değildik. Bu seviyelerde yenmemesi gereken goller yedik. Gol için yüklendiğimiz anlarda daha akılcı olmalıydık. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Zor olacak ama düzelteceğiz. Üzerinde çalışmamız gereken birçok şey var." dedi.

Kanadalı oyuncu ayrıca, "İlk yarıda biraz daha iyiydik. İkinci yarıya sabırlı başladık. Yapmamız gerekenleri yapmaya çalıştık ama olmadı. Çok maç var. Uzun süredir bir arada oynamadık. Aradan sonra daha iyi olacağız. Düzelteceğimiz şeyler var." ifadelerini kullandı.

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