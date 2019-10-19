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Atiba Hutchinson: Galibiyeti kaçıran taraf bizdik

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu.

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Kanadalı oyuncu, oyunu değerlendirirken, "Genel olarak baktığımızda 2 puan kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Milli aradan sonra kazandığımız Alanya maçının özgüveni ile geldik, oyuna iyi başladık, hükmettik. Rakip birkaç pozisyonda kontra ile atak yaratmaya çalıştı. Tek eksik olan goldü, topu içeri atmayı başarmadık, bu anlamda şanssızdık. Bu maçtan çıkarılacak çok pozitif şeyler var. Şimdi önce UEFA maçına hazırlanacağız ve sonra Galatasaray maçımız var, o maça hazır hale geleceğiz." dedi.

Birçok pozisyon bulduklarını vugulayan tecrübeli oyuncu, "Orta sahada iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İyi yardımlaştık, topu rakibin hatlarının arasına soktuk, hareketli oynadık. İyi performans sergilediğimizi düşünüyorum, sadece gol eksikti. Geçmişte oynadığımız birçok maçta bu kadar opzisyona girememiştik, bu akşam sadece golü bulamadık" dedi.

Gördüğü sarı kart için görüşleri sorulan Atiba, "Sahadaki karar mercii hakem, belki elim yüksek olmuş olabilir ama niyetim öyle oynamak değildi. Hakem bir karar verdi, sarı kart verdi" cevabını verdi.

Balon balığı teneke içecek kutusunu parçaladı

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