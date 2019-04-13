Atiba Hutchinson: Hepimiz birbirimiz için mücadele ettik ve kritik bir galibiyet aldık

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında lider Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken siyah-beyazlı ekibin ilk golünü kaydeden Atiba Hutchinson mücadeleyi değerlendirdi.

Kritik bir galibiyet aldıklarını ifade eden Hutchinson, "Hem kişisel olarak hem takım olarak performansımızdan memnunum. İlk yarıda sorunlar yaşadık ama devreden önce gol bulmak özgüvenimizi yükseltti. İkinci yarıda da üzerine koyarak devam ettik. Hepimiz birbirimiz için mücadele ettik ve kritik bir galibiyet aldık."

Taraftarlara da mesaj yollayan Atiba, "Bana ve takıma verdikleri destek için taraftarlara teşekkür ederim. Uzun zamandır buradayım. Buradaki zamanım huzurlu geçti. Takıma ve taraftara saygım var. Gelecek ne getirecek, hep birlikte göreceğiz." dedi.