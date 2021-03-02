Atiba Hutchinson: Savaştık ve karakter gösterdik

02 Mart 2021 Salı 22:05 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 22:05

Maçı değerlendiren Atiba, "Performansımızdan ötürü mutluyum. Kontrol bizdeydi. 3 puan için geldik, zor olacağını biliyorduk. Savaştık. Futbol oynadık. Karakter gösterdik. İyi savunma yaptık. Fazla şans vermedik. Gol yemedik. Gol yememeye devam ediyoruz. 3 puanla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Kaleci Utku Yuvakuran için görüşleri sorulan tecrübeli futbolcu, "Çok iyi bir insan Utku. Takım için önemli bir futbolcu. Bugünkü şansını iyi değerlendirdi. İyi kurtarışlar yaptı. Bizi oyunda tuttu. Kalecilerimizden bunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.