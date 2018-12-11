Atiba Hutchinson: Şenol Güneş bizim için baba gibi

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabında yapılan 'Atiba ile Anılar' programına konuk oldu.

"İSTANBUL'A GELMEK HEYECAN VERİCİYDİ"

Sözlerine Beşiktaş'a ilk katıldığı yer olan Avusturya kampından başlayan tecrübeli futbolcu o günle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Heyecan verici bir gündü. Avusturya'ya seyehat etmiştim. Takıma katılıp, yeni takı arkadaşlarımla tanışmıştım. Bazı oyuncularla birlikte bazı oyunculara da karşı oynamıştım. Kariyerimde ve hayatımda yeni bir sayfaydı. İstanbul'a gelmek gerçekten heyecan vericiydi."

"BU ŞANSI KAÇIRMAK İSTEMİYORDUM"

Açıklamalarına yılın transfer döneminde yaşadığı anıyla sürdüren başarılı yıldız, "Ben transferimi her gün bekledim çünkü çok fazla tartışmalı konu vardı ve çok fazla görüşülüyordu. Çok heyecanlıydım çünkü Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynamak istiyordum. İstanbul'a gelme şansını kaçırmak istemiyordum ve çok heyecanlıydım." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ BABA GİBİ"

Şenol Güneş için ise şu açıklamaları yaptı;

"Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. O takımımız için çok önemli şeyler yaptı hatta deyim yerindeyse bizim için 'Baba' gibi."

"AHTAPOT BENZETMESİ BENİ MUTLU EDİYOR"

Şampiyonlar Ligi'nde kaptan olarak çıktığı maç için "Unutulmaz bir maçtı." diyen yıldız, taraftarın kendsini 'Ahtapot' olarak benzetmesiyle ilgili de "Ahtapot'a benzetilmek beni mutlu ediyor çünkü ahtapot beni çok iyi tarif ediyor: Çalışkanlığım, ayaklarımla her yere uzanabilmem, top çalmam, alan kapatmam benzetmeye tamamen uyuyor." diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Sporx)