İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2021 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3835
  • EURO
    8,9694
  • ALTIN
    442.197
  • BIST100
    1551.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atiba Hutchinson'dan Cyle Larin'e övgü dolu sözler
Spor

Atiba Hutchinson'dan Cyle Larin'e övgü dolu sözler

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Karagümrük karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

21 Ocak 2021 Perşembe 19:53 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 19:53
ABONE OL

Karagümrük karşısında galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Atiba, "Önemli bir maçtı ve başından itibaren niyetimizi gösterdik. Maçın genelinde iyiydik, konsantrasyonumuz üst düzeydeydi. Kazanmak önemliydi ve bunu başardık" dedi.

Cyle Larin'in müthiş performansını da değerlendiren Atiba, "Cyle Larin üstüne koyarak devam ediyor, çok çalışıyor. Kendisi ve takım için en iyisini yapıyor. Kulübeden gelenler de en iyisini vermeye çalışıyor. Olimpiyat'ta oynamak iyiydi. Burada güzel anılarımız var. Derbiler var, Liverpool maçı var. Zemin de güzeldi. Burada olmak ve kazanmak iyiydi." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.