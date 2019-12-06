12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7501
  • 6,391
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Atiba ile bir daha

Kartal, 8 Şubat 2020’de 37 yaşına girecek olan tecrübeli futbolcuya sözleşme uzatma teklifi yaptı. Atiba bir yılın sonunda antrenör olarak Siyah-Beyazlı takımda kalacak.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KARTAL’IN orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini topluyor. 8 Şubat 2020’de 37 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu müthiş enerjisi ve çalışkanlığıyla alkışlanırken hem savunma hem de hücumda takıma büyük katkı sağlıyor ve arkadaşlarının işini kolaylaştırıyor.

FAYDALANMAMIZ LAZIM

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Atiba için Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Atiba oynamak istediği kadar oynayacak. Kaybetmeden devam edilmesi gereken oyunculardan biri. Faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız” ifadelerini kullanmıştı. Avcı’nın yanı sıra yönetimin de tecrübeli futbolcuyla yola devam etmenin planlarını yaptığı aktarıldı.

TARAFTARLAR SEVİYOR

Siyah-Beyazlı yönetimin devre arası transfer döneminde Kanadalı futbolcuyla masaya oturarak bir yıllık sözleşme yenileme teklifinde bulunacağı vurgulandı. Sonrasında ise taraftarın sevgilisi olan Kanadalı yıldız futbolcudan kulüpte antrenör olarak devam etmesi istenecek. 36 yaşındaki oyuncunun da 1 yıl + antrenörlük teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Fikirtepe'de metrobüs kazası

Fikirtepe'de metrobüs kazası

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular

Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA