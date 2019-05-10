Atiba ile yedinci sezona

SÜPER Lig’de Galatasaray mağlubiyetiyle şampiyonluğu zora sokan Beşiktaş’ın Atiba Hutchinson’ın kontratındaki opsiyonu kullanma kararı aldığı bildirildi. Siyah-Beyazlı yönetim, sözleşmesinde “25 maçta en az 45 dakika oynarsa 1 sezonluk opsiyon devreye girer” maddesi olan ve şu ana kadar 23 maçta 45 dakika üzeri görev almasına karşın kalan haftalarda oynayıp oynamayacağına bakmadan 36 yaşındaki Kanadalı futbolcuyla devam edecek. Yedinci sezonunda 1 milyon Euro civarında bir ücret alacak olan Atiba’nın futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş’ta idari ve teknik kadroda göreve devam edeceği öğrenildi. Başkan Fikret Orman, bir süre önce Atiba’yı bırakmayacaklarını duyurmuştu.