Atiba: Ne yapmak istediğime karar vermeye çalışıyorum. Burada 6. yılım

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlıların Antalya kampınsa basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tecrübeli futbolcu konuşmasının başlangıcında kampı değerlendirirken, ilk yarıya dair görüşlerini dile getirdi ve, "Kamp iyi koşullarda başladı. Tatilde hepimiz dinlendik, 2. yarı için toplandık. İyi ortam var, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Huzurlu ve sıkı çalışıyoruz. 2. yarıda iyi işler yapmayı planlıyoruz. İlk yarıda inişli çıkışlı bir süreç geçirdik. Bunu toplamak ve 2. yarıda iyi sonuçlar elde etmek ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

"KÖTÜ GİDİŞİ ÇEVİRMEK İSTİYORUZ"

Açıklamalarının devamında takım içerisindeki ikili ilişkilerde sorun olmadığını ancak sahada istediklerini aktaramadıklarını söyleyen tecrübeli yıldız, "Aramızda çok konuştuk ancak ilişkiler anlamında herhangi bir problem yok. Bu takım, son bir kaç sezonda iyi işler yaptı ve oluşturdu. Sahada işler bu sezon iyi gitmedi. Şimdi de bu durumu değiştirmeye çalışıyoruz. Antrenmanlar gayet keyifli geçiyor. Hepimiz profesyonel oyuncularız, kötüye gidişi çevirmek istiyoruz. Bunun en önemlisi de 2. yarıya iyi bir başlangıç yapmak." dedi.

Şampiyonluğun belli bir galibiyet serisinden geçtiğini dile getiren Atiba, "Genel olarak çok tecrübeli bir takımız. Ligde iyi konumda olmadığımız ortada ama bu kelite ile iyi bir seri yakalayamadı. Bence, şampiyon olabilmeniz için sezonun belli bir noktasında galibiyet serisi oluşturmanız lazım. Önümzüde önemli takımlar var lig sıralamasında, onları geçmemiz gerekiyor. Bu durumu değiştirebiliriz."

"LARİN'İ YÖNETİME BEN ÖNERDİM"

Cyle Larin'i yönetime kendisinin önerdiğini dile getiren Atiba, genç golcünün zamana ihtiyacı olduğunu söyledi ve "Larin, bekleneni karşılayamadı ama belirli yeteği olan bir oyuncu. İlk kez Avrupa deneyimi yaşıyor. Genç bir oyuncu, gelişmesi için zamana ihtiyaç var. Çok çalışıyor, ekstra işler yapıyor. Umarım iyi işler yapar ve geri döner çünkü hem insanı hem futbolcu olarak iyi biri olduğunu düşünüyorum. Kulüple görüştüğümde Türkiye için uygun olduğunu ve potansiyelinin yüksek olduğunu söyledim. Oynama alışkanlığına ihtiyacı var. Kale önünde çok büyük tehlike yaratacağını düşünüyorum. dedi.

Kariyerinin devamında ne yapacağına dair gelen soruya henüz karar vermediğini aktaran siyah-beyazlı yıldız, Türkiye'de kalmaya yeşil ışık yakarken, "Ne yapmak istediğime karar vermeye çalışıyorum. Burada 6. yılım. Keyifliyim, mutluyum. Ailem de mutlu. Tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum ama Türkiye'de kalmam gerekirse burada devam etmek isterim çünkü mutluyum." dedi.

Genç futbolcu Dorukhan Töküz hakkında görüşlerini dile getiren Atiba, "Dorukhan çok iyi ve yetenekli, çalışkan bir oyuncu. Fırsatını çok iyi kullandı. Potansiyelini çok iyi kullandı. Umarım böyle devam eder ve bizde gelişimine tnaıklık etmeye devam ederiz." dedi.

"BURAK'IN CİDDİ KATKILARI OLACAK"

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a katılmasını yorumlayan yıldız isim, siyah-beyazlılara ciddi katkısı olabilecğini söylerken, "Burak Yılmaz kariyeri boyunca oynadığı her takıma katkı yapmış, gol oranı yüksek, rakiba tehdit yaratabilen bir oyuncu. Akıllı ve golü koklayabilen bir oyuncu. Karşılıklı oynarken bunu görmüştüm. Beşiktaş'a ciddi katkısı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"YUSUF VE ABDÜLKADİR GENÇ, AKICI OYNUYOR"

Atiba, son olarak ligin genç oyuncuları Yusuf ve Abdülkadir hakkında övgü dolu sözler kaydederken, "İlk kez böyle bir lige tanıklık ediyorum ve açıklanması zor bir durum. Bir türlü oyunda üstünlük kuran oyunu oluşturamadık. Yusuf, Abdülkadir genç ve akıcı oynayabilen oyuncular. Başakşehir'den de Edin Visca var. Genç oyuncular da önemli gelişim kaydetti. Bu da lig için iyi bir durum. Genç oyuncuların buradaki varlığı önemli. Hem ligi hem Milli Takım'ı kurtarmada önemli. O yüzden tartışılması gerekilen bir konu." diyerek konuşmasını sonlandırdı.