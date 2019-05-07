Atiba'dan Bülent Yıldırım'a sert tepki!
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin ardından hakem Bülent Yıldırım'a bir tepki de Atiba Hutchinson'dan geldi.
Kanadalı futbolcu, Luyindama'nın kendisine bilerek dirsek attığını ancak Bülent Yıldırım'ın görmezden geldiğini belirterek, "Yardımcı hakemler de uyarmıyor. Biz ne kadar sakin olmak istesek de sahada bir takım işler döndü. Gerçekten akıl almaz olaylar yaşandı" diyerek olanlara isyan etti.
Sabah
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