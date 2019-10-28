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Atiba'nın derbi performansı parmak ısırttı! Belhanda ve Lemina'yı sahadan sildi

Galatasaray karşısında oynadığı futbolla alkış toplayan Atiba, Belhanda ve Lemina'yı resmen sahadan sildi.

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TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam as futbolcularından yoksun bir şekilde Galatasaray karşısına çıkmasına rağmen baskılı oyun ve takım yardımlaşmasıyla ezeli rakibini devirmesini bilen Beşiktaş’ta sahaya çıkan 11 futbolcunun mücadelesi alkış toplarken, bu futbolcular arasında özellikle Atiba’nın performansı göz doldurdu.

36 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN FİZİK OLARAK BELHANDA VE LEMİNA'DAN DAHA İYİYDİ

Galatasaray’ın orta sahasında oynayan N’Zonzi, Lemina, Belhanda karşısında Elneny’i ile mücadele eden ve genelde ikili mücadelelerde hep ayakta kaldığı görülen Atiba’nın aldığı topları iyi kullanması dikkatlerden kaçmazken, 36 yaşındaki futbolcunun takımını iyi yönetmesi ise Abdullah Avcı’yı bir hayli memnun etti. Bu sezon şu ana kadar 7 maçta görev alan Atiba Hutchinson 1 gol atarken Kanadalı yıldızın Dorukhan Toköz’ün dönmesiyle birlikte oyun ritmini daha fazla yukarılara çıkaracağı belirtildi.

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